Piton Avustralya'dan İskoçya'ya Ayakkabı İçinde Seyahat Etti
58 dakika önce
Avustralya'ya ait küçük bir piton, kadın ayakkabısının içinde İskoçya'ya kadar seyahat etti.
Avustralya
'ya ait küçük bir piton, kadın ayakkabısının içinde İskoçya'ya kadar seyahat etti.
CNN'de yer alan habere göre, Moira Boxall adlı kadın tatil için gittiği Avustralya'nın Queensland
eyaletinden İskoçya'nın Glasgow
kentine döndüğünde valizindeki ayakkabının içinde küçük bir pitonla karşılaştı.
Yılanın 15 bin kilometrelik yol boyunca deri değiştirdiği de belirtildi.
Boxall'ın daha sonra hayvan kurtarma ekibine ulaştığı ve pitonun ekip tarafından karantina altına alındığı ifade edildi. Meksika
'da 2016'da bir yolcu uçağının kabinine giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Yılan görevliler tarafından yakalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA
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