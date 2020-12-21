Piton ve tarantula dolu eve baskın - Son Dakika

Piton ve tarantula dolu eve baskın
21.12.2020 21:26
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek ve 2 adet kurbağa ele geçirildi.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek ve 2 adet kurbağa ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir evde yılan gibi hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine baskın düzenledi. Eve giren ekipler, bir odada şeffaf kutular ve akvaryumlarda bulunan piton, kertenkele, aralarında tarantulanın da olduğu zehirli örümcekler ve kurbağaları gördü. Polis, 16 adet piton yılanı, 38 adet değişik türlerde kertenkele, 53 adet değişik türlerde örümcek ve 2 adet kurbağaya el koydu. Hayvanları besleyen kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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