Piton yılanı ve parmak maymun korumaya alındı - Son Dakika
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Piton yılanı ve parmak maymun korumaya alındı

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, İstanbul'da yasa dışı şekilde bulundurulan ve satışı yapılmak istenen piton yılanı ile parmak maymun koruma altına alındı.

Piton yılanı ve parmak maymun korumaya alındı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, İstanbul'da yasa dışı şekilde bulundurulan ve satışı yapılmak istenen piton yılanı ile parmak maymun koruma altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; DKMP ekiplerince yapılan denetimler sonucunda, İstanbul'da farklı adreslerde ve kişilerde bulunan, 1 adet piton yılanı ve 1 adet parmak maymuna el konuldu. Hayvanlar, sağlık kontrollerinin ardından korumaya alındı. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) Sözleşmesi ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altında olan bu hayvanları yasa dışı şekilde bulunduran ve satışını yapmak isteyenlere piton için 6 bin 500, parmak maymun için 13 bin lira olmak üzere toplam 19 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Açıklamada, CITES Sözleşmesi ile yabani hayvan ve bitki türlerinin, uluslararası ticaret nedeniyle nesillerinin tehlikeye düşmesinin önlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Bazı hayvan ve bitki türlerinin sömürülme seviyeleri yüksek olduğu için bunların ticaretinin, habitat kaybı gibi diğer faktörlerle birlikte hayvanların nüfuslarını büyük oranda etkilediği, hatta bazı türlerin yok olmasına neden olabildiği kaydedildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:38 Kaynak: DHA
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