Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede (2) - Son Dakika

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede (2)
6 TUTUKLAMA KARARIAntalya'da, adliyeye sevk edilen organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi.
6 TUTUKLAMA KARARI
Antalya'da, adliyeye sevk edilen organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi. Şüpheliler, adliyeye polisler eşliğinde tek tek alındı. Antalya Cumhuriyet Savcısı'na saatlerce ifade veren şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest kaldı. 7'si ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Geç saatlere kadar süren hakimlikteki duruşma sonunda örgüt lideri olduğu iddia edilen Kazım Evren, yöneticisi Cahit Ülkü ile 4 örgüt üyesi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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