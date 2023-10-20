Pivot Door, Yeni Markası Pivotist İçin Lansman Hazırlığında

Pivot Door CEO'su Mustafa Arslan, bu heyecan verici değişiklikle ilgili olarak, "Pivot Door olarak her zaman kaliteye ve inovasyona büyük önem verdik. Yıllar içinde kazandığımız deneyim ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım, bizi sektörün önde gelen firmalarından biri yaptı. Ancak gelişen teknoloji ve müşteri beklentileri doğrultusunda daha da ileri gitme zamanı geldi. İşte bu nedenle yeni markamız Pivotist'i hayata geçiriyoruz" dedi.

Pivotist markasının lansmanı için hazırlıklar sürüyor ve 2024'ün başında resmi olarak Türkiye pazarına sunulacak. Bu yeni marka, Pivot Door'ın kalite, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren yaklaşımını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Yani, Pivotist kapılar sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda estetik açıdan da beklentileri karşılayacak.

Pivotist'in lansmanı, firma için büyük bir adımı temsil ediyor. CEO'su Mustafa Arslan, bu değişiklikle ilgili olarak, "Pivotist ile güçlerimizi birleştiriyoruz ve bu birlikteliğin bizi daha da büyüteceğine ve müşterilerimize daha fazla değer sunacağına inanıyoruz. İnovasyon, kalite ve müşteri memnuniyeti ilkelerimiz, yeni markamızla da aynen devam edecek. Pivotist ile birlikte geleceğe daha büyük bir özgüvenle bakıyoruz" diyor.

Pivot Door ve Pivotist, kapı üretimi dünyasındaki varlıklarını daha da güçlendirmek ve bu alanda öncü konumlarını korumak için el birliğiyle çalışmaya devam edecek. Müşteriler, bu güçlü işbirliği sayesinde daha fazla seçenek ve yüksek kaliteye erişim imkanına sahip olacaklar. İşte bu nedenle, 2024 yılına büyük bir heyecanla bakıyoruz ve Pivotist markasının sektörde yaratacağı etkiyi merakla bekliyoruz.