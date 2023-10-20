 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pivot Door, Yeni Markası Pivotist İçin Lansman Hazırlığında - Son Dakika

Pivot Door, Yeni Markası Pivotist İçin Lansman Hazırlığında

Son Güncelleme: 20.10.2023 18:04

Türkiye'nin önde gelen kapı üreticilerinden biri olan Pivot Door, büyüme ve yenilik yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Yıllardır kaliteli ve sağlam kapılar üretme konusundaki ünüyle tanınan firma, artık yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. İşte bu yeni dönemde karşımıza çıkan marka, Pivotist!

Pivot Door CEO'su Mustafa Arslan, bu heyecan verici değişiklikle ilgili olarak, "Pivot Door olarak her zaman kaliteye ve inovasyona büyük önem verdik. Yıllar içinde kazandığımız deneyim ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım, bizi sektörün önde gelen firmalarından biri yaptı. Ancak gelişen teknoloji ve müşteri beklentileri doğrultusunda daha da ileri gitme zamanı geldi. İşte bu nedenle yeni markamız Pivotist'i hayata geçiriyoruz" dedi.

Pivotist markasının lansmanı için hazırlıklar sürüyor ve 2024'ün başında resmi olarak Türkiye pazarına sunulacak. Bu yeni marka, Pivot Door'ın kalite, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren yaklaşımını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Yani, Pivotist kapılar sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda estetik açıdan da beklentileri karşılayacak.

Pivotist'in lansmanı, firma için büyük bir adımı temsil ediyor. CEO'su Mustafa Arslan, bu değişiklikle ilgili olarak, "Pivotist ile güçlerimizi birleştiriyoruz ve bu birlikteliğin bizi daha da büyüteceğine ve müşterilerimize daha fazla değer sunacağına inanıyoruz. İnovasyon, kalite ve müşteri memnuniyeti ilkelerimiz, yeni markamızla da aynen devam edecek. Pivotist ile birlikte geleceğe daha büyük bir özgüvenle bakıyoruz" diyor.

Pivot Door ve Pivotist, kapı üretimi dünyasındaki varlıklarını daha da güçlendirmek ve bu alanda öncü konumlarını korumak için el birliğiyle çalışmaya devam edecek. Müşteriler, bu güçlü işbirliği sayesinde daha fazla seçenek ve yüksek kaliteye erişim imkanına sahip olacaklar. İşte bu nedenle, 2024 yılına büyük bir heyecanla bakıyoruz ve Pivotist markasının sektörde yaratacağı etkiyi merakla bekliyoruz.

Ezgi Kaya
Sondakika.com - Toplum

Türkiye, Teknoloji, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Toplum Pivot Door, Yeni Markası Pivotist İçin Lansman Hazırlığında - Son Dakika


Son Dakika
23:12 ''Sana yazıklar olsun'' diyen İsrailli Revivo, TFF'nin Filistin kararına sert çıktı
23:04 Filistin için barış çağrısı yapan Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi
22:02 Bakan Fidan: Filistin meselesinde Batı'nın hem kendine hem dünyaya söylediği bir yalan var
22:01 İsrail, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! 12 binden fazla sivil ölümle burun buruna
21:44 Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak
21:00 Filistin için saygı duruşu yapmak istemeyen 2 Süper Lig yıldızı maça çıkmama kararı aldı
20:26 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, 2 yıl men cezası aldı
20:07 İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlendiği saldırıda hamile kadın ve bebeği can verdi!
20:07 TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti
20:05 Kassam Tugayları, iki ABD'li rehineyi serbest bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 23:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: Pivot Door, Yeni Markası Pivotist İçin Lansman Hazırlığında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement