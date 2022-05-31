Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü! - Son Dakika
Üye Girişi

Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü!

31.05.2022 12:38
Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü!

Yakın zamanda duyurusu gerçekleşen Google Pixel 7, daha satışa çıkmadan eBay'deki bir ilanda prototip olarak göründü.

Bu ay gerçekleşen Google I/O etkinliğinde Pixel 7 ailesiyle tanışmıştık ve cihazlarla ilgili pek çok detay açıklanmıştı. Etkinlikte cihazın resmi duyurusu gerçekleşse de Pixel 7 henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Ancak alışveriş platformu eBay'deki bir kullanıcı Pixel 7'nin bir prototipini açık artırma ile satıyor. Ayrıca bu prototip sayesinde cihazın eldeki görünümü hakkında fikir sahibi oluyoruz.

Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor!

Pixel 7 prototipi, eBay'de satışa çıktı

Daha önce Pixel 7'ye ait olduğu söylenen bazı görüntüler Reddit'te yayılmıştı. Şimdi ise görüntülerden de tanıdığımız prototip, eBay'de açık artırma yoluyla satışa kondu. Pixel hayranları ve koleksiyoncular için değerli bir parça olan Pixel 7 prototipinin satışa çıkması, muhtemelen Google'ı epey kızdıracak.

Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü!

Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü!

Prototipin ön tarafında nokta çentiği görüyoruz ve cihazda Android 13 yüklü gibi görünüyor. Arka tarafa baktığımızda ise ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Pixel 7 duyurulduğunda arka tarafta üç kamera bulunuyordu, bu prototipin biraz eski olduğunu gösteren en önemli detay bu olabilir. İlanın açıklamasına göre cihazda 8GB RAM ve 128GB depolama alanı mevcut. Elbette bu cihazı birinin günlük hayatta kullanması mümkün olmasa da bunlar, alıcılar için önemli detaylar.

İlanla ilgili en dikkat çeken detaylardan biri de ürünün kargolanmasıyla ilgili hiçbir sigorta olmaması. Yani ürün size ulaşmazsa hakkınızı arayamıyorsunuz. Burada işiniz tamamen şansa kalmış. Cihazın ABD'nin Texas eyaletinden gönderileceği bilgisinin olduğunu da söyleyelim.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor! Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor! Bir devrin sonu: Google Play Store tasarımı değişiyor! Bir devrin sonu: Google Play Store tasarımı değişiyor!
Kaynak: Shiftdelete

alışveriş, Google, eBay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü! - Son Dakika


Son Dakika
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement