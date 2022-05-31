Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü!

Bu ay gerçekleşen Google I/O etkinliğinde Pixel 7 ailesiyle tanışmıştık ve cihazlarla ilgili pek çok detay açıklanmıştı. Etkinlikte cihazın resmi duyurusu gerçekleşse de Pixel 7 henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Ancak alışveriş platformu eBay'deki bir kullanıcı Pixel 7'nin bir prototipini açık artırma ile satıyor. Ayrıca bu prototip sayesinde cihazın eldeki görünümü hakkında fikir sahibi oluyoruz.

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Pixel 7 prototipi, eBay'de satışa çıktı

Daha önce Pixel 7'ye ait olduğu söylenen bazı görüntüler Reddit'te yayılmıştı. Şimdi ise görüntülerden de tanıdığımız prototip, eBay'de açık artırma yoluyla satışa kondu. Pixel hayranları ve koleksiyoncular için değerli bir parça olan Pixel 7 prototipinin satışa çıkması, muhtemelen Google'ı epey kızdıracak.

Prototipin ön tarafında nokta çentiği görüyoruz ve cihazda Android 13 yüklü gibi görünüyor. Arka tarafa baktığımızda ise ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Pixel 7 duyurulduğunda arka tarafta üç kamera bulunuyordu, bu prototipin biraz eski olduğunu gösteren en önemli detay bu olabilir. İlanın açıklamasına göre cihazda 8GB RAM ve 128GB depolama alanı mevcut. Elbette bu cihazı birinin günlük hayatta kullanması mümkün olmasa da bunlar, alıcılar için önemli detaylar.

İlanla ilgili en dikkat çeken detaylardan biri de ürünün kargolanmasıyla ilgili hiçbir sigorta olmaması. Yani ürün size ulaşmazsa hakkınızı arayamıyorsunuz. Burada işiniz tamamen şansa kalmış. Cihazın ABD'nin Texas eyaletinden gönderileceği bilgisinin olduğunu da söyleyelim.