Pixel 7'nin Tensor 2 işlemcisi ortaya çıktı: Sevindirecek mi üzecek mi? - Son Dakika
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Pixel 7'nin Tensor 2 işlemcisi ortaya çıktı: Sevindirecek mi üzecek mi?

22.06.2022 19:42
Pixel 7'nin Tensor 2 işlemcisi ortaya çıktı: Sevindirecek mi üzecek mi?

Google'ın satışına hazırlandığı Pixel 7 modellerinde kullanılan Tensor 2 işlemcisinin özellikleri belli oldu.

Geçtiğimiz dönemde Google tarafından düzenlenen I/O etkinliğinde, yazılımların son sürümlerinin yanı sıra bazı cihazlar da tanıtıldı. Şüphesiz burada en çok dikkatleri üzerine toplayan da yeni Pixel 7 serisi oldu. Fakat bugün Tensor 2 işlemcisi ve özellikleri hakkında ortaya çıkan bazı detaylar bekleyenleri üzecek gibi duruyor.

Tensor 2 özellikleri ortaya çıktı: Rakiplerin gerisinde kalıyor!

I/O etkinliğinde Pixel 7 serisi dahil birçok cihazın ufak bir tanıtımı yapılmış olsa da aslında hiç bir özelliği gösterilmedi. Hatta prototiplerden biri eBay'de satışa çıktığında daha net fikir sahibi olduk. Fakat yalnızca tasarım tarafında bizleri nelerin beklediği ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte Tensor 2 işlemcisi ve özellikleri üzerindeki beklentiler de giderek arttı.

Pixel 7'nin Tensor 2 işlemcisi ortaya çıktı: Sevindirecek mi üzecek mi?

Bugün ise cihazla ilgili ortaya çıkan sızıntılardan birinde yeni Tensor 2'nin Cortex-A55 çekirdeğini kullandığı görüldü. Tabii ARMv9 isimli yeni mimari de aramıza katıldı. Fakat bir çipte iki üretim teknolojisini birden göremeyeceğimiz için yeni yonganın ARMv8 mimarisiyle geleceği anlaşılmış oldu. Yani Pixel 6 serisinde kullanılan teknoloji üzerinde bir geliştirme yapılmadığını anlıyoruz.

Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi!

Öte yandan Tensor 2'nin 2+2+4 şeklinde toplam 8 çekirdekli bir yapısı olacağı biliniyor. Bununla birlikte, orijinal Tensor'de olduğu gibi bu çipte de iki Cortex-X1 ve dört Cortex-A55 çekirdekleri kullanılıyor. Diğer 2 çekirdek ise belirsizliğini koruyor olsa da selefinde yer alan Cortex-A76'lar yerine A78'leri görebiliriz.

Tabii her ne kadar çoğunlukla aynı çekirdekler kullanılıyor olsa da bazı ufak iyileştirmeler ve saat hızlarında yükselmeler görmemiz mümkün. Fakat büyük bir performans artışı görmeyi bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Zira orijinal Tensor işlemci ilk piyasaya çıktığında zaten en hızlısı değildi. Bu nedenle ufak bir performans artışı günü kurtaracak olsa da rakipler ile aradaki farkın açılmasına sebep olacak.

Son olarak ise ortaya çıkan sızıntıda cihazda kullanılacak ekrana dair de bazı bilgilerin de yer aldığını söyleyelim. Satışa çıkan prototipin içerisinde Samsung'un yeni paneli olan S6E3HC4 bulunuyordu. Bu da Pixel 6 Pro'nun S6E3HC3 panelinin değiştirildiği anlamına geliyor. Fakat 3120×1440 piksellik çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı aynı kalacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Google, eBay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pixel 7'nin Tensor 2 işlemcisi ortaya çıktı: Sevindirecek mi üzecek mi? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pixel 7'nin Tensor 2 işlemcisi ortaya çıktı: Sevindirecek mi üzecek mi? - Son Dakika
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