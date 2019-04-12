Pixel ve Oneplus Kullanıcıları Genel Olarak Samsung'tan Geçiş Yapıyor

Pixel ve OnePlus Modellerini Tercih Edenlerin Büyük Bir Bölümü Samsung
Kullanıcısı Çıktı
Sizde Pixel 3 veya OnePlus 6T gibi paranızın karşılığını veren yeni Android Akıllı Telefonlara geçmenin zamanı geldi diye düşünenlerden misiniz? Peki iOS kullanıcıları giderek artan maliyetlerden sonra nasıl hareket ediyor? Pixel ve OnePlus modellerinin Android tabanlı olmasından dolayı belki de Samsung müşteriler buraya geçişi daha kolay görüyor.
Counterpoint Research, eski Galaxy kullanıcılarının 2018'in dördüncü çeyreğinde Pixel 3 alıcılarının yüzde 51'ini ve Oneplus 6T müşterisinin ise yüzde 37'sini temsil ettiğini tahmin ediyor. iPhone'dan geçenler ise buna göre biraz daha az sayılır. Pixel için yüzde 18, OnePlus 6T içinse yüzde 16.
Şaşırtıcı olmayacak şekilde Samsung kullanıcılarının çoğu kabaca iki yaşında olan Galaxy S7 modelinden Pixel 3 modeline geçiş yaptı.Counterpoint ayrıca Pixel 3 alıcılarının yüzde 14'ünün Motorola
telefonlarından geldiğini, OnePlus'ın müşterilerinin ise yüzde 15'inin daha önce LG cihazlarını kullandığını ortaya koydu.
Bunlar tamamen şok edici rakamlar değil. Her iki el cihazı da Samsung'un telefonlarından daha iyi bir değere sahip ve bazı yönlerden kutupsal karşıtlıklar olarak kabul ediliyor. Çok fazla yazılım şişirmesiyle kullanıcılarını üzmüyor ve tipik olarak zaman çizelgeli işletim sistemi güncellemelerinin keyfini sürüyorlar. Yine de, Counterpoint bunun özellikle Google
için bir "hayal kırıklığı" olabileceğine inanıyor. Şirket, Pixel serisini uzun bir süre iPhone alternatifi olarak konumlandırdı. Ancak müşterilerinin yüzde 82'si zaten Android kullanıyor. Kendi ortaklarından satışları kaçırdığı için Android'in erişimini genişletmek bu nedenle de pek mümkün görünmüyor.
Counterpoint Research