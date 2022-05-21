Pixel Watch önemli bir ilke imza atacak! - Son Dakika
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Pixel Watch önemli bir ilke imza atacak!

21.05.2022 16:36
Pixel Watch önemli bir ilke imza atacak!

Google Pixel Watch özellikleri resmi olarak açıklanmadı. Ancak ortaya çıkan sızıntılar, soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Apple'dan Samsung'a, Huawei'den OPPO'ya birçok şirketin kıyasıya rekabet içinde olduğu akıllı saat pazarına taze kan geldi. Google geçtiğimiz günlerde Pixel Watch modelini resmen tanıttı. Cihazla alakalı olarak, Wear OS işletim sistemiyle çalışacağı dışında bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor.

Pixel Watch özellikleri netleşiyor

Geçen hafta Pixel Watch'un, Samsung'un 2018 yılında piyasaya sürdüğü Exynos 9110'dan güç alacağı ortaya çıkmıştı. Galaxy Watch 4'te de kullanılan Exynos W920 gibi daha güncel ve güçlü bir işlemci dururken, Google'ın dört yıllık bir işlemciyi tercih etmesi bazı kullanıcıların şimdiden saatten soğumasına neden oldu.

Değeri bilinmeyen Google özelliği için kritik yenilik

9to5Google'ın haberine göre, şirket işlemci konusundaki dezavantajı diğer teknik özellikleriyle telafi etmek istiyor. Google Pixel Watch, Wear OS destekli bir saatteki en yüksek RAM'e sahip olacak. Bu unvan halihazırda 1,5 GB RAM ile Samsung Galaxy Watch 4'e ait. Ayrıca Pixel Watch, 32 GB depolama kapasitesiyle gelecek.

Pixel Watch önemli bir ilke imza atacak!

Öte yandan bir adet yardımcı işlemciye ev sahipliği yapacak. Ne amaçla kullanılacağı ise belirsiz. Ancak Snapdragon Wear 4100+'taki QCC1110 yardımcı işlemcinin, her zaman açık ekran (AOD) ve kalp atış hızı izleme gibi küçük işlemleri gerçekleştirmeye yaradığını göz önünde bulundurursak, Pixel Watch'takinin de aynı amaca hizmet edeceğini öngörebiliriz.

Pixel Watch hakkında bilinenler

Paslanmaz çelik kasasıyla dayanıklılık konusunda iddialı olan Pixel Watch, 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Ayrıca LTE desteği ve GPS sensörünün yanı sıra kandaki oksijeni ölçme (SpO2) ve EKG gibi sağlık işlevlerini bünyesinde barındırıyor. Cihaz sene sonunda Pixel 7 serisiyle birlikte satışa çıkacak.

Google Pixel Watch modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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