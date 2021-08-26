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"Piyade SİHA DOĞAN" göreve hazır - Son Dakika

"Piyade SİHA DOĞAN" göreve hazır

26.08.2021 11:52

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) otomatik piyade tüfeğiyle donatılan DOĞAN eklendi.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) otomatik piyade tüfeğiyle donatılan DOĞAN eklendi.

ASELSAN ve ALTINAY iştiraki olarak çeşitli sınıflarda döner kanatlı İHA'lar üreten DASAL Havacılık Teknolojileri, geliştirme çalışmalarında sona gelinen DOĞAN'ı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi.

DOĞAN, rakiplerinden farklı olarak 2 eksen stabilize hareket kabiliyetine sahip bir pedestal üzerine yerleştirilmiş, 5,56 milimetre otomatik piyade tüfeği ile entegre savunma ve caydırma platformu olarak geliştirildi.

DASAL Havacılık Teknolojileri mühendislerinin yerli ve milli olarak, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak ürüne özel geliştirdikleri sistemler sayesinde DOĞAN, üzerindeki kameradan alınan görüntüleri işleyerek hedef tespit, tanımlama ve takip edilen hedefe odaklanma yetenekleriyle görev yapabiliyor. DOĞAN, tercih ve ihtiyaca bağlı olarak 100 ile 200 arasında mermi mühimmat taşıyabiliyor.

DOĞAN, tekli ya da seri atış modları ile görev senaryosuna uygun olarak kullanıcının seçeneklerini artırmak ve yazılımları sayesinde hedefi yüksek isabet oranıyla doğrudan vurmak veya baskı ateşi altına almak üzere tasarlandı. DOĞAN'ın anti-jammer özelliği de etkisiz hale getirilmesini oldukça zorlaştırıyor.

Yüksek stabilizasyonla nokta atışı

DASAL Havacılık Teknolojileri Proje Yöneticisi Caner Yüksel, AA muhabirine, projenin geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi.

DOĞAN'ı terör ve silahlı tehditlere karşı güvenlik güçlerinin yaralanma ve can kayıplarını azaltmak amacıyla geliştirdiklerini belirten Yüksel, "İhtiyaç makamlarıyla birlikte geliştirdiğimiz bir proje. Bir süredir test uçuşları, atış testleri devam ediyor ve bu fuarla birlikte atış testlerini tamamlayıp nihai ürün olarak lansmanını yapıyoruz." dedi.

DOĞAN'daki otomatik piyade tüfeğinin geri tepmesinin özel geliştirilmiş sistemle sönümlendiğini anlatan Yüksel, bu sistemle elde edilen yüksek stabilizasyon sayesinde de nokta atışı yapılabildiğini bildirdi.

Yetenekleri arttı

Tehditlere personel yerine yüksekten ve çok daha uzaktan müdahalenin can kaybı ve yaralanmaların önüne geçeceğini vurgulayan Yüksel, şöyle konuştu:

"Üzerindeki termal kamera, gündüz kamerası gibi sistemlerle de aslında insan gözünün algılayabileceğinin çok ötesinde tehdidi tespit etme, inceleme ve betimleme yeteneği olduğu için DOĞAN'ın sahada etkin şekilde kullanılmasını planlıyoruz. Bununla ilgili dünyada benzer çalışmalar var. Detay ve test uçuşlarının bir süredir devam etmesinin sebebi, sahadaki ihtiyaçları tam olarak anlama ve platformumuza aktarma çabamız. Bu çabalardan sonra bu sene itibarıyla sistemimiz tamamen yenilendi, daha kuvvetli bir platformla donatıldı. Altındaki faydalı yük yani silah taşıyan sistemi özellikle geliştirildi. Mermi taşıma kapasitesi artırıldı ve 360 derece kendi etrafında dönebilen, her noktaya isabetli atış yapabilen, kullanıcısına çok kolay kullanım kabiliyeti sunabilen bir ürün çıkarılmış oldu."

Son sınav için hazır

Caner Yüksel, DOĞAN'ın son haliyle bir gösterim uçuşu ve atış testi yaparak ihtiyaç makamlarıyla paylaşılacağını, sonrasında da envantere girmesini beklediklerini söyledi.

Sistemin performans göstergelerine ilişkin de bilgi veren Yüksel, Doğan'ın 10 kilometredeki bir hedefe gidip görevini icra edip geri dönebildiğini, tam kapasiteyle 30 dakika havada kalabildiğini anlattı. Yüksel, DOĞAN'ın bu özellikleriyle başka ülkelerde geliştirilen benzer ürünlerden üstün performansa sahip olduğunu kaydetti.

Piyade SİHA DOĞAN göreve hazır
Piyade SİHA DOĞAN göreve hazır
Piyade SİHA DOĞAN göreve hazır
Piyade SİHA DOĞAN göreve hazır

Havacılık, Piyade, Türk, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Piyade SİHA DOĞAN' göreve hazır - Son Dakika


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