Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 28 yaşında şehit olan Güler'in babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası Mesut Güler ile annesi Berrin Güler'i ziyaret eden yetkililer ve yakınları baş sağlığı dileklerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.