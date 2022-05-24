Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi

24.05.2022 15:15
Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 28 yaşında şehit olan Güler'in babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası Mesut Güler ile annesi Berrin Güler'i ziyaret eden yetkililer ve yakınları baş sağlığı dileklerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

YORUMLAR
500
Antalya'ya şehit ateşi düştü Antalya'ya şehit ateşi düştü Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi
Kaynak: AA

Abdulkadir Güler, Antalya, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Bodrum'da satılan 200 TL'lik lahmacunlara Gaziantepli ustalar isyan etti: Burada o parayla 20 lahmacun yenir
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Ana muhalefet partisi CHP yüzde 24 bandında kalırken, İYİ Parti yükselişe geçti
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:26:09. #1.12#
SON DAKİKA: Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement