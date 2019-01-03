Son Dakika Haberleri: Piyade Tüfeğiyle Ateş Açarak Jandarmaya Direndi

Piyade Tüfeğiyle Ateş Açarak Jandarmaya Direndi

15 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği evinde arama yapılamasını istemeyen Ömer N. (64), piyade tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Piyade Tüfeğiyle Ateş Açarak Jandarmaya Direndi, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği evinde arama yapılamasını istemeyen Ömer N. (64), piyade tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Ekiplerin ikna çabaları sonucunda teslim olan Ömer N.'nin evinde 1 piyade tüfeği, 28 kök Hint keneviri ve 1 tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kumla Mahallesi'nde bir evde Hint Keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçerek eve operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden ev sahibi Ömer N. arama yapılmaması için piyade tüfeğiyle rast gele ateş açarak jandarmaya direndi. Çevre güvenliği alan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasından sonra teslim olan Ömer N.'nin evinde yapılan aramada, 1 piyade tüfeği, tüfeğe ait 16 boş kovan, 18 dolu fişek, evin avlusunda kurulan serada 28 kök Hint keneviri ve 1 tabanca ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, Ömer N.'yi gözaltına alarak sorgulamak için Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

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