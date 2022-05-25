ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

25.05.2022 18:58

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, ailesinin İzmir'de yaşadığı evin önündeki helallik alınmasının ardından Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'e getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, ailesinin İzmir'de yaşadığı evin önündeki helallik alınmasının ardından Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'e getirildi. Şehit Cankaya için Yeniköy meydanında ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, şehidin annesi Nazire (47), babası Niyazi (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile nişanlısı Esra Doğru, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ELİNDEN BIRAKMADI

Şehidin kardeşi Oğuzhan Cankaya, 'Vatan sağ olsun' diyerek gözyaşı döktü. Annesi Nazire Cankaya ise tören boyunca oğlunun fotoğrafını elinden bırakmadı. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Cankaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Yeniköy mezarlığına gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN İZMİR'DEKİ EVLERİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN İZMİR'DEKİ EVLERİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI Pençe Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya helallik için baba ocağında Pençe Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya helallik için baba ocağında
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI - Son Dakika
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