PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2 - Son Dakika
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PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2

25.05.2022 14:41

Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hatay'ın İskenderun ilçesi Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Bekar olduğu belirtilen şehit Kapılay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran annesi Sevinç Kapılay, babası Erkan Kapılay ve kardeşi Berkan Kapılay, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Vatandaşlar da tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. (DHA)

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2

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Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2) Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2) Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehadet haberi ailesine verildi Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehadet haberi ailesine verildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - 2 - Son Dakika
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