Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika
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Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi ailesine verildi

24.05.2022 16:24

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 272. Cadde'deki bir apartmanda yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 24 yaşında şehit olan Doğan'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası ile iki ağabeyini ziyaret eden yetkililer ve yakınları, başsağlığı dileklerini iletti.

Üç ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin naaşının, yarın Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi ailesine verildi
Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi ailesine verildi
Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi ailesine verildi
Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi ailesine verildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika


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