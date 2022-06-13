Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi

13.06.2022 15:40

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Gök'ün (28) ilçeye bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Zühtü, annesi Zarife ve aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Gök'ün bekar olduğu ve 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:37:18. #1.11#
SON DAKİKA: Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement