GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

12.06.2022 09:57

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Çap'ın (26), Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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