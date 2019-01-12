Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün İsmi Caddeye Verildi
1 saat önce
Hakkari-Çukurca da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu 33 yaşında şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün anısı Ankara'da yaşatılacak.
Hakkari- Çukurca
da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu 33 yaşında şehit olan Piyade
Yüzbaşı Murat Üçöz'ün anısı Ankara
'da yaşatılacak.
Hakkari - Çukurca da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu 33 yaşında şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün anısı Ankara'da yaşatılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Etimesgut
İlçesi Oğuzlar
Mahallesi'nde bulunan 1464. Caddenin ismi "Şehit Murat Üçöz Caddesi" olarak değiştirildi. Büyükşehir Numarataj ekipleri şehidin adının yazılı olduğu tabelayı, şehit Murat Üçöz'ün annesi Sevim Üçöz ve babası Tümen Üçöz ile birlikte yerleştirdi. Şehit oğlunun adının yazıldığı tabelayı öperken duygu dolu anlar yaşayan baba Tümen Üçöz, "Şehit oğlumuzun adının mahallemizde bir caddeye verilmiş olmasından dolayı çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlı davranışı acımızı bir nebze de olsa hafifletti" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
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