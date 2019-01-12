Son Dakika Haberleri: Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün İsmi Caddeye Verildi

Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün İsmi Caddeye Verildi

1 saat önce

Hakkari-Çukurca da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu 33 yaşında şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün anısı Ankara'da yaşatılacak.

Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün İsmi Caddeye Verildi, System.String[]
Hakkari- Çukurca da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu 33 yaşında şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün anısı Ankara'da yaşatılacak.

Hakkari - Çukurca da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu 33 yaşında şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün anısı Ankara'da yaşatılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan 1464. Caddenin ismi "Şehit Murat Üçöz Caddesi" olarak değiştirildi. Büyükşehir Numarataj ekipleri şehidin adının yazılı olduğu tabelayı, şehit Murat Üçöz'ün annesi Sevim Üçöz ve babası Tümen Üçöz ile birlikte yerleştirdi. Şehit oğlunun adının yazıldığı tabelayı öperken duygu dolu anlar yaşayan baba Tümen Üçöz, "Şehit oğlumuzun adının mahallemizde bir caddeye verilmiş olmasından dolayı çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlı davranışı acımızı bir nebze de olsa hafifletti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Ankara, Piyade, Güncel
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