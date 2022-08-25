Piyalepaşa Gayrimenkul: "Şirketimiz ile Hiçbir İlişiği Bulunmayan Arazide Gerçekleştirilen Tahliye İşlemlerinin Şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul... - Son Dakika
Üye Girişi

Piyalepaşa Gayrimenkul: "Şirketimiz ile Hiçbir İlişiği Bulunmayan Arazide Gerçekleştirilen Tahliye İşlemlerinin Şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul...

25.08.2022 14:41
Piyalepaşa Gayrimenkul: "Şirketimiz ile Hiçbir İlişiği Bulunmayan Arazide Gerçekleştirilen Tahliye İşlemlerinin Şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul...

Piyalepaşa Gayrimenkul AŞ, Beyoğlu Hacıhüsrev'deki arazinin tahliyesi ve konutların yıkılması ile ilgili; “Haberlerde yer alan tahliye işlemleri ilgili kamu idaresi ve otoritesinin tasarrufuyla gerçekleşmekte olup şirketimiz ile hiçbir ilişiği bulunmayan söz konusu arazide gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul Projesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Piyalepaşa Gayrimenkul AŞ, Beyoğlu Hacıhüsrev'deki arazinin tahliyesi ve konutların yıkılması ile ilgili; "Haberlerde yer alan tahliye işlemleri ilgili kamu idaresi ve otoritesinin tasarrufuyla gerçekleşmekte olup şirketimiz ile hiçbir ilişiği bulunmayan söz konusu arazide gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul Projesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. AŞ, Beyoğlu Hacıhüsrev'deki yıkımlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Piyalepaşa Gayrimenkul olarak, özel sektör eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan 'Piyalepaşa İstanbul' hakkında çıkan ve gerçeğe aykırı bilgiler içeren, asılsız haberler ile ilgili, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

"SÖZ KONUSU ARAZİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA TAHSİSLİ"

Söz konusu haberlerde bahsi geçen ve tahliyelere konu olan, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmiş olan Beyoğlu ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde kain, tapuda 2765 ada, 2 parselde kayıtlı okul arazisi, imar planı çerçevesinde 2013 yılında Şirketimiz tarafından kamu yararına terk edilmiş olup, söz konusu arazinin şirketimiz ile hiçbir ilişiği bulunmamaktadır.

"TAHLİYE İŞLEMLERİ İLGİLİ KAMU İDARESİ VE OTORİTESİNİN TASARRUFUYLA GERÇEKLEŞMEKTEDİR"

Haberlerde yer alan tahliye işlemleri ilgili kamu idaresi ve otoritesinin tasarrufuyla gerçekleşmekte olup Şirket'imiz ile hiçbir ilişiği bulunmayan söz konusu arazide gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin ne Şirket'imizle ne de Piyalepaşa İstanbul Projesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Polat Grubu, 65 yılı aşkın süredir ülkemize değer katmak saikiyle çalışan, yaptığı tüm işlerde hukukun üstünlüğünü ilke edinen, güvenilirliği ve saygınlığıyla faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde öncü bir şirketler grubudur. Değerli basın mensuplarının iyi niyetlerini suistimal ederek Piyalepaşa Gayrimenkul hakkında gerçeğe aykırı iddiaları gündeme getirenleri kınıyor, asılsız ve yersiz iddialara ilişkin bu açıklamamızı değerli kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz."

YORUMLAR
500
Sağanak yağış Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı Sağanak yağış Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı Dehşet anları kamerada: Mekana almayan kişiyi bıçakladı Dehşet anları kamerada: Mekana almayan kişiyi bıçakladı
Kaynak: ANKA

İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyalepaşa Gayrimenkul: 'Şirketimiz ile Hiçbir İlişiği Bulunmayan Arazide Gerçekleştirilen Tahliye İşlemlerinin Şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
13:01 Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki "ihanet sözleşmesi" sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir!
12:52 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
12:49 Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı anların görüntülenmemesi için çarşaf gerildi
12:43 Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı
12:28 İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 14:45:59. #1.11#
SON DAKİKA: Piyalepaşa Gayrimenkul: "Şirketimiz ile Hiçbir İlişiği Bulunmayan Arazide Gerçekleştirilen Tahliye İşlemlerinin Şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement