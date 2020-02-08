Piyango'dan uçak çıkacak: Meksika lideri başkanlık uçağını, hastane yapmak için elden çıkarıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Piyango'dan uçak çıkacak: Meksika lideri başkanlık uçağını, hastane yapmak için elden çıkarıyor - Son Dakika Dünya

Piyango'dan uçak çıkacak: Meksika lideri başkanlık uçağını, hastane yapmak için elden çıkarıyor

6 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador başkanlık uçağını hastahane yapmak için piyangoya koydu. Obrador göreve gelince “Bu kadar fakirliğin olduğu bir ülkede o lüks uçağa binsem utancımdan kimsenin yüzüne bakamam.” diyerek başkanlık uçağını satışa çıkarmıştı.

Piyango'dan uçak çıkacak: Meksika lideri başkanlık uçağını, hastane yapmak için elden çıkarıyor, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador lüks başkanlık uçağını hastahane yapmak için piyangoya koydu. Obrador göreve gelince "Bu kadar fakirliğin olduğu bir ülkede o lüks uçağa binsem utancımdan kimsenin yüzüne bakamam." diyerek başkanlık uçağını satışa çıkarmıştı. Ancak uçağa alıcı çıkmadı. Obrador da ülkede hastane yapmak için bu kez uçağı çekilişe dahil etti.


Çekilişi kazanan kişilere uçak değil, 100 kişiye 1'er milyon Amerikan doları nakit para verilecek. Piyango biletlerinden 160 milyon dolar gelir bekleniyor. Bunun 100 milyon doları ikramiye olacak dağıtılacak.

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Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:28 
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