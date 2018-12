Piyango ve Şans Oyunlarında 'Milli' İbaresi Kullanılmamalı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından açıklanan "Kumar ve Türevleri Raporu"nda, kumar ve türevlerinin dini açıdan nasıl ele alındığı üzerinde detaylı olarak durulurken, piyango ve şans oyunlarında "Milli" ibaresinin kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde, "Kumar ve Türevleri Raporu"na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.



Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ile ortaklaşa hazırlanan raporda, kumar ve türevlerinin dini açıdan nasıl ele alındığı üzerinde detaylı olarak durulurken, piyango ve şans oyunlarında "Milli" ibaresinin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.





Raporda, "Milli Piyango, Spor Toto, At Yarışı, İddaa, Sayısal Loto, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto gibi kumarın türevi olarak tanımlanabilecek oyunlar fıkıh kitaplarımızdaki kumar tanımına uygun düşmektedir. Kumarın şans, talih, bahis oyunları gibi daha kabul edilebilir ve masum görünen isimlere büründürülmesi, kumar oynayanların oynadıklarını kumar olarak algılamamalarına ve kumar alışkanlığının yayılmasına yol açmaktadır." denildi.



-"İddaa oynayanların yarısından fazlasını 18 ila 27 yaş aralığında"



İddaa, piyango ve at yarışlarının en çok bilinen şans oyunları çeşitlerinden olduğu aktarılan raporda, "Başta futbol olmak üzere basketbol ve voleybol gibi sportif müsabakaların sonuçlarının tahmin edilmesine yönelik oynanan şans oyununun ülkemizdeki ismi olan İddaa oynayanların yarısından fazlasını 18 ila 27 yaş aralığındakiler oluşturmaktadır. Benzer şekilde İddaa oynayanların yüzde 42,2'lik kısımla işçilerin ve bu grubu yüzde 23,6 ile öğrencilerin izlemesi meselenin ciddiyetini göstermektedir." bilgisi paylaşıldı.



Raporda, "Milli Piyango İdaresi'nin faaliyet raporları, Türkiye Jokey Kulübü Çalışma Raporu ve Devlet Denetleme Kurulu Raporları ve birçok farklı kaynaktan yararlanarak sunduğumuz veriler, ülkemizde bu oyunların ulaştığı vahim tabloyu ortaya koyması bakımından önemlidir." denildi.





Türkiye'de devlet kontrolü altında şans, bahis ve talih oyunları olarak üç önemli kurumun çeşitli oyunlar düzenlediği anımsatılan raporda, şunlar kaydedildi:





"Kumarın farklı türevleri olarak tanımlanan bu oyunları Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı organize etmektedir. Milli Piyango İdaresi'nin, düzenlediği oyunlardan 2017'de toplam gelirinin 3,7 milyar lira olduğu görülüyor. At yarışlarını düzenleyen Türkiye Jokey Kulübü ise aynı yıl, elde ettiği toplam geliri 5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise İddaa ve Spor Toto oyunlarından 9,1 milyar lira toplam gelir elde etmiştir. Bu üç büyük işletmenin toplam gelirine karşılık dağıttıkları ikramiye tutarları; Milli Piyango İdaresi'nin 1,3 milyar lira, Türkiye Jokey Kulübü'nün 4,3 milyar lira ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın 5,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yani bu kurumların 2017'de toplam gelirleri 17,8 milyar liraya ulaşırken, dağıttıkları ikramiye bedeli 10,9 milyar lira ile sınırlı kalmıştır."



-"Şans oyunlarının üzerinde 'Bu Bir Kumardır' ibaresi yer almalı"



Şans, bahis ve talih oyunları adı altında kumarın meşru ve yasal gösterilmesine son verilmesi gerektiği aktarılan raporda, "Milli Piyango İdaresi'nin başındaki 'milli' ibaresi kaldırılmalıdır. Kumar türevleri olarak sayılacak oyunların üzerinde 'Bu Bir Kumardır' ibaresi yer almalıdır." önerisinde bulunulurken, okul adlarında yer alan "milli piyango" ibaresinin okulu Milli Piyango İdaresi yapsa dahi çıkartılması ve okul isimlerinin değiştirilmesi gerekti ifade edildi.



Devletin resmi olarak tanıdığı şans, talih ve bahis oyunları kurumlarından devlet desteği çekilmesi, kamuya pay ayırma ve hizmet etme adı altında kumara her türlü kapı açabilecek bu kanallar kapatılması gerektiğine işaret edilen raporda, şu ifadelere yer veildi



"Futbolun bir spor olduğu algısı oluşturulmalı, futbol liginin adında veya herhangi bir yerinde yer alan "Spor Toto" ibaresi çıkartılmalıdır. Spor kumar ve türevi olabilecek herhangi bir faaliyet ile birlikte anılmamalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı sporun gençler üzerinde kumara kapı aralayan risk unsurlarını engelleyecek çalışmalar yap malıdır. Kumarın sporu destekleyen bir unsur olmaktan çıkarılması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleri ile birlikte çalışmalar yürütülmelidir. Türkiye futbol ligi isminin "Spor Toto Süper Lig" olarak aleni bir şekilde kumar türevi olarak tanımlanan bir oyunu çağrıştırması büyük bir çelişkidir. Sporda sembolik önemi yüksek böylesi yerlerde kumarın türevlerini teşvik edecek yazılı ve görsel unsurlara müsamaha gösterilmemelidir."



-Avrupa'da yaşayan Türklerde kumar sorunu





Raporda, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun kumar sorununa da değinildi.



Hem Avrupa'da hem tüm dünyada ailenin temellerini yıkan en

önemli unsurlardan bir tanesinin de kumar bağımlılığı olduğu bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:





"Nitekim Avrupa'da birçok Türk ailesinin boşanma sebeplerinin arasında kumar ilk başlarda yer alıyor. Almanya'da üç milyondan fazla Türk yaşıyor. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre Türk ailelerinde boşanma oranı yüzde 8,1. Türklerin yüzde 63,9'u işçi olarak çalışıyor. Yüzde 29,4'ü işsiz, yüzde 3,6'sı memur ve yüzde 3,2'si serbest işçi. Bağımlıların birçoğu Türkiye'de hiç kumar oynamadıklarını söylüyorlar.



Avrupa'ya geldikten sonra ise bir boşluğa düşüyorlar. Avrupa'da birçok Türkiye vatandaşı yaşamasına rağmen, orada ait oldukları kültürlerini bulamıyorlar ve kendilerini yalnız

hissediyorlar. Buna ilaveten bir de yaşadıkları ülkenin dili bilinmediğinde, işsizlik eklendiğinde depresif durumlar meydana geliyor. Birçok yetişkin erkek böyle bir durumda kendisini faydasız ve gereksiz hissediyor.



Sosyalleşmek adına kendilerini Türk kahvelerine atıyorlar. Fakat bu kahvelerin Türkiye'dekilerle en önemli farkı, buralarda kahve ve çay içilmesinden çok kumar oynanması.Birçok kumar bağımlısı burada ilk kumar tecrübelerini yaşıyorlar. Daha sonra ise Avrupa'da her köşede bulunan kumar salonlarına adım atıyorlar ve bağımlılık çok hızlı bir şekilde gelişiyor."

