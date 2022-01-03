Üye Girişi
PİYANGODA 12 MİLYONLUK İKRAMİYENİN İKİ TALİHLİSİ ANTALYA'DAN - Son Dakika

PİYANGODA 12 MİLYONLUK İKRAMİYENİN İKİ TALİHLİSİ ANTALYA'DAN

03.01.2022 16:25

MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 12 milyon liralık ikinci büyük ikramiye, 2 çeyrek bilete çıktı.

MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 12 milyon liralık ikinci büyük ikramiye, 2 çeyrek bilete çıktı. 2683183 numaralı biletler, Antalya Kepez ve Muğla Bodrum'da satıldı. 4552864 numaralı biletler ise yine Antalya Kepez ve Zonguldak Ereğli'de talihlilerini buldu.

Milli Piyango Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. (Sisal Şans) tarafından, 31 Aralık 2021 akşamı yapılan yılbaşı özel çekilişinde ikinci büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden ikisi, Antalya'da satıldı. Kentte büyük heyecan yaratan ve herkesin merak ettiği talihliler henüz ortaya çıkmazken, 2 ayrı kombinasyonda çekilen şanslı biletlerden biri, bayilerden Yalçın Sayar'ın standında satıldı.

33 yıldır bu işi yaptığını belirten Yalçın Sayar, yılbaşı özel çekilişinde 12 milyon TL'nin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri olan 4552864 numaralı bileti, kendisinin sattığını söyledi. Sayar, diğer çeyrek biletin ise Zonguldak Ereğli'de satıldığını belirtti.

2683183 numaralı diğer şanslı rakamın biletlerden birinin de yine Antalya Kepez'de satıldığına dikkat çeken Yalçın Sayar, bu biletlerden birinin de Muğla Bodrum'da sahibini bulduğunu ifade etti. Önceki yıllarda 1992 ve 2011'de 2 kez büyük ikramiyeyi sattığını belirten Sayar, "Son olarak 2017 yılında 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek bileti yine ben satmıştım" dedi.

'UMARIM TALİHLİ PARAYI İYİ DEĞERLENDİRİR'

4 yıl aradan sonra ikinci büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satmanın gururunu yaşadığını belirten Yalçın Sayar "Bundan benim de bilgim yok. Saha sorumlumuz beni 2 saat önce arayınca öğrendim. Şanslı kişiye hayırlı olsun diyorum. Antalya'da çıkmış olması, bizler için de gurur verici. Umarım, talihli parayı iyi değerlendirir. İnşallah, ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Büyük ikramiye kazananlardan ziyaretime gelenler oldu. Ama beklediğimiz görüntü olmadı. Beklenti, tabii ki oluyor. Böyle büyük ikramiye çıkınca alışılagelmiş bir beklenti ister istemez oluyor. Ama inşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Şu dar günlerde gelip de ziyaret ederse kendisi ile tanışmak isterim" diye konuştu.

PİYANGODA 12 MİLYONLUK İKRAMİYENİN İKİ TALİHLİSİ ANTALYA'DAN
PİYANGODA 12 MİLYONLUK İKRAMİYENİN İKİ TALİHLİSİ ANTALYA'DAN
PİYANGODA 12 MİLYONLUK İKRAMİYENİN İKİ TALİHLİSİ ANTALYA'DAN

YORUMLAR
500

Zonguldak Ereğli, Milli Piyango, Yılbaşı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PİYANGODA 12 MİLYONLUK İKRAMİYENİN İKİ TALİHLİSİ ANTALYA'DAN - Son Dakika


Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı         
16:56
Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi         
16:50
Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı         
16:45
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31

Son Dakika Haberleri
16:50 Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi!
16:50 Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi
16:48 Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı
16:45 Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı
16:35 Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi
16:26 Ukraynalı kadın, 1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu
16:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız!
16:14 HDP Bahçelievler ilçe binasına saldıran M.E.S. serbest bırakıldı
16:04 Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı
16:00 Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 17:00:31. #1.12#
SON DAKİKA: PİYANGODA 12 MİLYONLUK İKRAMİYENİN İKİ TALİHLİSİ ANTALYA'DAN - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement