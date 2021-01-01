Piyangoda büyük ikramiyenin isabet ettiği Akhisar'da talihli merak ediliyor - Son Dakika

Piyangoda büyük ikramiyenin isabet ettiği Akhisar'da talihli merak ediliyor

01.01.2021 15:49

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin Akhisar'da satılan bilete isabet etmesi ilçe halkını heyecanlandırdı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin Akhisar'da satılan bilete isabet etmesi ilçe halkını heyecanlandırdı.

Dün akşam yapılan çekiliş sonucu büyük ikramiyenin isabet ettiği "9884757" numaralı çeyrek biletin Akhisar'da satıldığının açıklanması ilçede en önemli gündem maddesi oldu.

Talihli ve biletin satıldığı bayinin henüz ortaya çıkmaması nedeniyle yeni yılın ilk sabahına merakla uyanan ilçe sakinleri, "şanslı milyoneri" arıyor.

Bilet numarasının, büyük ikramiyenin çıktığı bilete yakın olduğunu söyleyen ilçe sakinlerinden Ufuk Altınoluk, AA muhabirine dün büyük bir heyecan yaşadığını anlattı.

Altınoluk, "Akşam neredeyse kalbim duracaktı. Bilet numaram yakındı, 4 rakam ile kaçırdım. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti benim aldığım bayinin sattığını düşünüyorum. Tahir Ün Caddesi'ndeki seyyar bayilerden almıştım, çünkü birbirine yakın numaralar. Çok üzüldüm, belki de kazanan bilete dokundum. Üzüldüm ama ilçemiz için hayırlı olsun." dedi.

İlçede fırın işleten İdris Kaya, güne büyük bir merakla uyandıklarını belirterek, "Herkes ister ki kendisine çıksın. Çıkan talihli arkadaşa hayırlı uğurlu olsun, iyi bir şekilde ilçemizin de faydasına olacak şekilde değerlendirmesini istiyoruz." dedi.

İlçe sakinlerinden Ender Tetiker de 4 bilet aldığını ancak amorti dahi kazanamadığını dile getirerek, "İlçemize çıktığı için seviniyoruz. Şanslı bir arkadaş, hayırlı işlerde kullanmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Keşke bana çıksaydı" diyen İsmail Erkan da talihli kişinin ihtiyaç sahiplerini, muhtaç insanları unutmaması gerektiğini söyledi.

"İlk işim evlenmek olurdu"

Aysel Erol da 2021'in Akhisar'a uğurlu geldiğini ifade ederek, "Bize çıkmadı ama çıksaydı ilk işim evlenmek olurdu. Çünkü sevgilim evlilik için sürekli maddi durumları sıkıntı yapıyor. Onu ikna eder hemen evlenirdik." diye konuştu.

Feridun Taşkök ise 3 bilet aldığını ve halen kontrol etmediğini dile getirerek, "İki arkadaşım büyük ikramiyenin Akhisar'da olduğunu söyledi. Bende 3 bilet var, heyecana kapıldım, henüz kontrol etmedim. Şanslı kişi ben miyim değil miyim daha belli değil." diye konuştu.

Piyangoda büyük ikramiyenin isabet ettiği Akhisar'da talihli merak ediliyor
Piyangoda büyük ikramiyenin isabet ettiği Akhisar'da talihli merak ediliyor
Piyangoda büyük ikramiyenin isabet ettiği Akhisar'da talihli merak ediliyor
Piyangoda büyük ikramiyenin isabet ettiği Akhisar'da talihli merak ediliyor

Milli Piyango, Altınoluk, Hisarcık, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Piyangoda büyük ikramiyenin isabet ettiği Akhisar'da talihli merak ediliyor - Son Dakika


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