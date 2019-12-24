Piyangoyu kazandığını sanıp işi bırakan muhabir özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Piyangoyu kazandığını sanıp işi bırakan muhabir özür diledi - Son Dakika

Piyangoyu kazandığını sanıp işi bırakan muhabir özür diledi

6 saat önce

İspanya'da canlı yayın sırasında piyangoyu kazandığını sanarak yarın işe gelmeyeceğini söyleyen İspanyol muhabir, toplam ödülün yalnızca bir kısmını kazandığını fark edince özür diledi.

İspanya'da canlı yayın sırasında piyangoyu kazandığını sanarak yarın işe gelmeyeceğini söyleyen İspanyol muhabir, toplam ödülün yalnızca bir kısmını kazandığını fark edince özür diledi.

İspanya'da devlete ait yayın kuruluşu RTVE kanalında çalışan Natalia Escudero adlı muhabir, canlı yayında El Gordo olarak bilinen Noel piyangosu için kazanan rakamları açıklarken çığlık atmaya başladı. Muhabir Escudero, Büyük Noel piyangosunun kendisine çıktığını belirterek canlı yayında yarın işe gelmeyeceğini söyledi. Ancak daha sonra kendisine 4 milyon euroluk Noel piyangosunun değil, yalnızca bir kısmına denk gelen 5 bin euro kazandığını öğrenen İspanyol muhabir, yayın sırasında verdiği tepki için özür dilemek zorunda kaldı. İlk yayından kısa bir süre sonra tekrar canlı bağlantı gerçekleştiren Escudero, duygusal davrandığı için pişman olduğunu ifade etti.

Ayrıca İspanyol muhabir, söz konusu canlı yayının sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından vatandaşlar tarafından profesyonel olmamakla eleştirildi.

(İHA)

Piyangoyu kazandığını sanıp işi bırakan muhabir özür diledi

İspanya, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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