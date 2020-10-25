Piyanist Anjelika Akbar Antalya'da sahne aldı - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal , program sonunda Akbar'a çiçek hediye etti.

Antalya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Akbar, "Antalya'yı çok seviyorum. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ikinci yılı kutlu olsun. Bol bol sanat dolu, güzellikler dolu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin açılışının ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama programında Akbar, Murat Öneş'in sanat yönetmenliğini yaptığı "FilMusiConcert" projesiyle sahne aldı.

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