Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika

Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı

6 saat önce

Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı, System.String[]

Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.


Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin üçüncü gününde piyanist Ulucan, F.Chopin, D. Scarlatti ve Beethoven'ın eserlerini icra etti.


Yaklaşık iki saat süren konserde Ulucan'ın performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.


Ulucan, konserde yaptığı konuşmada, ilk defa geldiği Tekirdağ'da insanların sanata olan ilgisini gördüğünü ve insanların sıcaklığını hissettiğini söyledi.

Konser sonunda piyanist Ulucan'a çiçek takdim edildi.


"Gülsin Onay Piyano Günleri" yarın "Trio Hexis" orkestra grubunun konseri ile sona erecek.

Gülsin Onay, Tekirdağ, Piyanist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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