Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika

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Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı
6 saat önce
Konserden detay Piyanist Birsen Ulucan'ın kpnuşması TEKİRDAĞ - Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:37 Kaynak: AA
Konserden detay
Piyanist Birsen Ulucan'ın kpnuşması TEKİRDAĞ - Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.
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