Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika

Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı

6 saat önce

Konserden detay Piyanist Birsen Ulucan'ın kpnuşması TEKİRDAĞ - Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Konserden detay

Piyanist Birsen Ulucan'ın kpnuşması TEKİRDAĞ - Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı

Gülsin Onay, Tekirdağ, Piyanist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:37 Kaynak: AA
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