Son Dakika Haberleri: Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak
Son Dakika Güncel Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak - Son Dakika

Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak

6 saat önce

"Sadece notalarla nefes alıyorum" diyen 19. yüzyılın piyanist ve bestecisi Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi'nde düzenlenecek konser enstalasyonuyla kutlanacak.

Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak, System.String[]

"Sadece notalarla nefes alıyorum" diyen 19. yüzyılın piyanist ve bestecisi Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi'nde düzenlenecek konser enstalasyonuyla kutlanacak.

Emanuel Mathias'ın 2011'de Şoför Nebahat'tan esinlenerek ürettiği "Nebahat'ın Kız Kardeşleri" isimli videonun esin kaynağı olduğu "Dikiz Aynasında Clara", 19 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikte, üç farklı nesil ve farklı coğrafi kökenden üç kadın besteci Violeta Dinescu, Annette Schlünz ve Beste Özçelebi yer alacak.

Sanatçılara, soprano Lisa Fornhammar, piyanist Mediha Khan ve viyola sanatçısı Cenk Erbiner eşlik edecek.

Enstalasyon, aynı zamanda Clara Schumann'ın dünyasına erişme çabasının yanı sıra bugün kadın müzisyen olma ve beste yapma konularını ele alacak.

Clara Schumann, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı 500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek AK Partili Meclis üyesinin Mansur Yavaş'a "artist" demesi gerginlik çıkardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 23:33:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]