Piyanist Dengin Ceyhan, yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu - Son Dakika

Piyanist Dengin Ceyhan, klasik müziğin ve romantik dönemin en önemli bestecilerinden Frederic François Chopin'in 212. doğum yıl dönümü dolayısıyla Moda All Saints Kilisesi'nde albüm tanıtım konseri düzenledi.

Sanat dünyasından birçok ismin konuk olduğu konserde Ceyhan, Chopin'in nocturn (gece müziği) ve balatlarına yer verdiği, yeni albümünün parçalarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ceyhan, 8 yaşında piyanoya başladığını ve ilk dinlediği eserin Chopin'in olduğunu belirterek, şu bilgilere yer verdi:

"Tahminen hayatta olan sürem biterken dinleyeceğim en son müziklerden biri de ona ait olacaktır. Özetle yaşamımın her evresinde olan bir besteci. Bu konserimin yoğun ilgi görmesi beni ayrıca çok mutlu etti. Ayrıca Chopin'in doğum gününde ona dair böyle bir şey yapabiliyor olmak da çok büyük mutluluk benim açımdan."???????