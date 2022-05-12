Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

12.05.2022 20:18

Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın 86 yaşında hayatını kaybeden babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı.

Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın 86 yaşında hayatını kaybeden babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı.

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, geçtiğimiz günlerde Ankara'da özel bir hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşında dünyaya gözlerini yuman Ahmet Say için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Handan, oğlu Fazıl ve gelini Ece Dağıstanlı Say'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.

Ahmet Say, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, göz yaşları dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı. Say'ın cenazesi defnedilmek için Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Fazıl Say, Ahmet Say, Cenaze, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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