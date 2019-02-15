Son Dakika Haberleri: Piyanist Gülsin Onay, Cso Sahnesinde Konser Verdi

Piyanist Gülsin Onay, Cso Sahnesinde Konser Verdi

1 saat önce

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, duayen şef Devlet Sanatçısı Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile birlikte konser verdi.

Piyanist Gülsin Onay, Cso Sahnesinde Konser Verdi, System.String[]
Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, duayen şef Devlet Sanatçısı Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile birlikte konser verdi.

Onay, CSO sahnesindeki konserde, 19'uncu yüzyıl romantik dönemin başyapıtlarından Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendirdi. Gülsin Onay'a şef Gökmen yönetimindeki orkestra eşlik etti.

Konser sonrasında dakikalarca alkışlanan Onay, tekrar sahneye çıkarak Frederic Chopin'in "Nocturne Opus 9/2", Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı" ve Bach'n "Busoni Koral" isimli eserlerini icra etti.

Koro ve orkestra bir arada

CSO Genel Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen'in yönetimindeki başkentli sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan konserin ikinci bölümünde ise orkestra ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Gabriel Faure'nin "Requiem" eserini seslendirdi.

Eserin solo partilerini Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bariton Arda Aktar yorumladı.

Konser arasında piyanist Onay, albümünü imzaladığı hayranları ile fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43 Kaynak: AA

Rengim Gökmen, Şef, Gülsin Onay, Kültür Sanat
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