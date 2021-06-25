Piyanist Gülsin Onay, Kovid-19 önlemlerinin gevşetildiği Portekiz'de konserler verdi - Son Dakika

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Mafra Müzik Festivali'nin davetlisi olarak Portekiz'in farklı kentlerinde konserlerde sahne aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte kısmi olarak sanat etkinliklerinin de başladığı Portekiz'de konser veren ilk sanatçılardan biri de Türk piyanist oldu.

Onay, Oeiras Uluslararası Piyano Yarışması'nın açılış konserini bu akşam verirken, yarın da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Mafra Ulusal Sarayı'nın kütüphanesinde düzenlenen Mafra Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Portekiz'de bulunması münasebetiyle 23 Haziran'da Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği rezidansında da bir konser veren Onay, Portekizli müzikseverlerin ve diplomatların beğenisini kazanmıştı.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker, "Devlet sanatçımız Gülsin Onay'a başarılı konserleriyle ülkemizin Portekiz'de tanıtımına yaptığı değerli katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.