Son Dakika Haberleri: Piyanist Helene Grimaud: Arzum Duyguyu Zamanı Durduracak Kadar Güçlü Şekilde İletebilmek

Piyanist Helene Grimaud: Arzum Duyguyu Zamanı Durduracak Kadar Güçlü Şekilde İletebilmek

1 saat önce

Ünlü piyanist Helene Grimaud, Los Angeles'ta ikonik Fransız besteci Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'na hayat verdi.

Ünlü piyanist Helene Grimaud, Los Angeles'ta ikonik Fransız besteci Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'na hayat verdi. Walt Disney Konser Salonu'nda gerçekleşen konserde Grimaud'ya Los Angeles Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Orkestrayı ise ünlü maestro Lionel Bringuier yönetti…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:01 Kaynak: Youtube

Los Angeles, Genel
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