Piyanist İdil Biret, Avrasya Filarmoni Orkestrası'yla Zorlu PSM'de konser verdi - Son Dakika

Piyanist İdil Biret, Avrasya Filarmoni Orkestrası ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) müzikseverlerle buluştu.

Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle düzenlenen Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında düzenlenen "Ludwing Van Beethoven'in 250. Doğum Yılı Özel Konseri"nde sahne alan sanatçı İdil Biret'e, şefliğini Rengim Gökmen'in üstlendiği Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ilk bölümünde Avrasya Filarmoni Orkestrası, Beethoven'ın "Leonore Uvertürü No: 3, Op.72 a" ile "Senfoni No: 7 La Majör Op. 92" eserlerini seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise İdil Biret, Avrasya Filarmoni Orkestrası'yla birlikte "İmparator Konçertosu" olarak da anılan ve Beethoven'in son piyano konçertosu olan "5. Piyano Konçertosu"nu müzikseverlerin beğenisine sundu.

"Dünyanın en fazla çalınan bestecisi" olarak nitelendirilen Beethoven'ın 250. doğum günü sebebiyle 2020 yılı "Beethoven Yılı" olarak ilan edilmişti.