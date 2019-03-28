Son Dakika Haberleri: Piyanist İdil Biret Bodrum'da Konser Verdi

Piyanist İdil Biret Bodrum'da Konser Verdi

35 dakika önce

Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Piyanist İdil Biret Bodrum'da Konser Verdi, System.String[]
Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

İdil Biret, özel bir organizasyon kapsamında Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde sanatseverlere müzik ziyafeti verdi.

Sanatçı, gecede, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Claude Debussy, Sergey Prokofyev gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.

Yaklaşık iki saat süren konseri, sanatseverler beğeniyle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, İdil Biret, Kültür Sanat
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