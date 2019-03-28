Piyanist İdil Biret Bodrum'da Konser Verdi
35 dakika önce
Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret
, Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde konser verdi.
İdil Biret, özel bir organizasyon kapsamında Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde sanatseverlere müzik ziyafeti verdi.
Sanatçı, gecede, Johann Sebastian Bach
, Robert Schumann
, Claude Debussy
, Sergey Prokofyev gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.
Yaklaşık iki saat süren konseri, sanatseverler beğeniyle izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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