Son Dakika Haberleri: Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdi

1 saat önce

Piyanist İdil Biret, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Bodrum'da konser verdi.

Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdi, System.String[]
Piyanist İdil Biret, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Bodrum'da konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında Devlet Sanatçısı İdil Biret, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.
İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde, şefliğini Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın yaptığı orkestra sahneye çıktı.
Felix Mendelssohn Bartholdy'e ait "Bir Yaz Gecesi Rüyası" uvertürü ile başlayan konserde, Mozart'ın 39'uncu Senfonisi ve Beethohoven'in 3'üncü Piyano Konçertosu seslendirildi.
İkinci bölümde piyanist İdil Biret, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde performans sergiledi. Orkestranın ve Biret'in performansı beğeni topladı.
Konseri çok sayıda sanatsever izledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:42 Kaynak: AA
İdil Biret, Piyanist, Bodrum, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, Bodrum gecelerine damgasını vurdu Şarkıcı Simge Sağın, Deniz Seki'nin doğum gününe dansıyla damga vurdu Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'dan bikinili poz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 01:04:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]