Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü! İfadesinde olayı bambaşka anlatmış - Son Dakika

Geçtiğimiz pazar günü eğlence mekanlarında piyanistlik yapan Oktay Konak (35), akşam saatlerinde Filiz Akgöz'le buluştu.

TARTIŞINCA KARNINDAN BIÇAKLADI

Çift daha sonra Konak'ın evine gitmek üzere yola çıktıklarında aralarında tartışma yaşandı. Arkadaşlarının da bulunduğu evde yemek yiyen ikili tekrar tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada öfkelenen Konak, mutfaktan aldığı bıçakla kadını karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Filiz Akgöz hayatını kaybetti.

"BIÇAĞI KENDİ KARNINA SAPLADI"

Polis ekipleri Konak'ı gözaltına aldı. Oktay Konak'ın emniyetteki ifadesinde, "Tartışma büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı. Ben de hemen 112'yi aradım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akgöz'ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay Konak'tan kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.