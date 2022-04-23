Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi - Son Dakika
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Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi

23.04.2022 15:00
Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun "Horasan'dan Anadolu'ya sevgi yansımaları: Anadolu Erenleri" piyano resitalini sanatseverlerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun "Horasan'dan Anadolu'ya sevgi yansımaları: Anadolu Erenleri" piyano resitalini sanatseverlerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Baharı" sloganıyla düzenlenen etkinliklerle vatandaşların beğenisini kazanan sanatçılar Diyarbakırlılarla buluşturuluyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde piyanist ve besteci Uğurlu, "Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Erenleri" çalışmasıyla izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Uğurlu, büyük bir keyif aldığı Diyarbakır'a dördüncü kez konser için geldiğini belirtti.

"Güneş Ülke Anadolu", " Dicle'nin Efsaneleri" eserleriyle daha önce Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşturduklarını anımsatan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Yine farklı bir konseptle ve manevi atmosfere daha uygun bir eserle 'Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Erenleri' isimli eserimi seslendirdim. Burada sanatı, yeniliği son derece iyi bilen son derece aydın ve çağdaş bir seyirci var. O bakımdan bugün Anadolu erenleri isimli eserimi icra ederken bu manevi ortamın da getirmiş olduğu bu güzellikle daha farklı bir motivasyonla konseri gerçekleştirdim."

Diyarbakır'da sanatsal faaliyetlerin doruk noktasına çıktığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Uğurlu, "Bu beni bir sanatçı ve yurttaş olarak çok sevindiriyor. Onun için burada olmak benim için büyük bir mutluluk." sözlerine yer verdi.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi
Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi - Son Dakika


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