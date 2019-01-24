Piyanist Tuluyhan Uğurlu: Mozart Sadece Avruplalıların Olabilir mi Mozart, Hepimizin Mozart'ı
1 saat önce
Euronews Türkçe'n'in sosyal söyleşi programı RÖP'ün bu haftaki konuğu konuğu, "Harika Çocuk" kanunu ile Viyana'da müzik eğitimi alan, "'İstanbul Kanatlarımın Altında"' (1996) filmi için bestelediği müziklerle ülkemizde tanınan piyanist Tuluyhan Uğurlu.
Euronews
Türkçe'n'in sosyal söyleşi programı RÖP'ün bu haftaki konuğu konuğu, "Harika Çocuk" kanunu ile Viyana
'da müzik eğitimi alan, "'İstanbul
Kanatlarımın Altında"' (1996) filmi için bestelediği müziklerle ülkemizde tanınan piyanist Tuluyhan Uğurlu
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:34
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