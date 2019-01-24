Piyanist Tuluyhan Uğurlu: Mozart Sadece Avruplalıların Olabilir mi Mozart, Hepimizin Mozart'ı
30 dakika önce
Euronews Türkçe'n'in sosyal söyleşi programı RÖP'ün bu haftaki konuğu konuğu, "Harika Çocuk" kanunu ile Viyana'da müzik eğitimi alan, "'İstanbul Kanatlarımın Altında"' (1996) filmi için bestelediği müziklerle ülkemizde tanınan piyanist Tuluyhan Uğurlu...İLGILI HABERLER :
Euronews Türkçe'n'in sosyal söyleşi programı RÖP'ün bu haftaki konuğu konuğu, "Harika Çocuk" kanunu ile Viyana'da müzik eğitimi alan, "'İstanbul Kanatlarımın Altında"' (1996) filmi için bestelediği müziklerle ülkemizde tanınan piyanist Tuluyhan Uğurlu…
İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/24/piy...
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:05 Kaynak: Youtube
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