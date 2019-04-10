Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Tarihi Garda Konser Verdi
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Bu yıl 8'incisi düzenlenen Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı'nda konser verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:31 Kaynak: İHA
Bu yıl 8'incisi düzenlenen Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu
, tarihi Alsancak Garı'nda konser verdi. 10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir
'de düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında tarihi Alsancak Garında gala yemeği verildi. Düzenlenen etkinlikte Uğurlu, "Kara Trenden Hızlı Trene" konulu konser verdi. Uğurlu dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gala yemeğine Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun da katıldı.
(Nazmi Can Arslan - Tolga Tahçı/İHA)
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