Piyanist ve kemancı kardeşler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını evlerinde coşkuyla kutladı - Son Dakika

AKSARAY'da piyanist Ceylan (12) ve kemanist kardeşi Ceren Yılmaz (9), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı evlerinde şarkılar söyleyerek kutladı.

Bulgaristan'ın Veliko Tırnovo kentinde, 7-30 Eylül tarihlerinde online düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması'na Aksaray'dan piyano ve keman eşliğinde seslendirdikleri 'Lovely' adlı şarkıyla katılıp, kategorilerinde üçüncü olan Ceylan ve Ceren Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Türk bayraklarıyla donattıkları evlerinde Cumhuriyet Bayramı'na özgü şarkılar çalarak kutlayan kardeşlerden Ceylan Yılmaz, "Her yıl coşkuyla kutluyorduk. Bu yıl pandemi nedeniyle evimizin bir odasını ailecek, süsleyip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı piyano ve keman eşliğinde Cumhuriyet şarkısını gururla söyledik. Bugünü de videoya çekip bu anı ölümsüzleştirdik" diye konuştu.