Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı - Son Dakika

Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı

18.10.2020 11:18
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı, System.String[]

BULGARİSTAN'ın Veliko Tırnovo kentinde düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması'nda üçüncülüğü elde eden 12 yaşındaki piyanist Ceylan ve 9 yaşındaki kemanist kardeşi Ceren Yılmaz, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.

BULGARİSTAN'ın Veliko Tırnovo kentinde düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması'nda üçüncülüğü elde eden 12 yaşındaki piyanist Ceylan ve 9 yaşındaki kemanist kardeşi Ceren Yılmaz, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor. Ceylan ve Ceren Yılmaz, ilerleyen dönemlerde müzikte daha başarılı yere gelmek istediklerini söyledi.

Veliko Tırnovo kentinde 7-30 Eylül 2020 tarihinde online düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması'na Aksaray'dan Ceylan ve Ceren  Yılmaz kardeşler de katıldı.  'Aile Grubu' kategorisinde 'Lovely' adlı şarkıya piyano ve keman eşliğine video çekerek katılan iki kardeş,  kategorilerinde üçüncü oldu.

'HAYALİM İYİ BİR PİYANİST OLMAK'Piyanistliğe 2 yaşında başladığını ifade eden Ceylan Yılmaz, "Müziğe olan ilgim küçük yaşlarda komşumuz Afgan Salayev'in beni keşfetmesi ve piyona çalmam için ailemi teşvik etmesiyle başladı. Aksaray'da birçok okulda konserlerimiz oldu. İlerdeki hedeflerim iyi bir piyanist olmak ve kendimi geliştirip ünlü sanatçılarımızla birlikte aynı sahneyi paylaşmak istiyorum" diye konuştu. 'AİLECEK PANDEMİ DÖNEMİNDE KLİPLER ÇEKTİK'Pandemi sürecini iyi değerlendirdiklerini ifade eden Ceylan Yılmaz, şunları söyledi: "Beraber grup oluşturup klipler çektik ve bunları sosyal mecralarda paylaştık. Ayrıca müziğin derslerdeki başarılara da büyük katkısı vardır. Piyona da 88 tuşa hakim olmanız ve bunu zihninizde kurgulamanız bir matematik gerektiriyor. Aynı şekilde notaların keman üzerindeki dağılımı o yükselişleri ezgilerin oluşumu, gamlar, diyezlerde yine bir matematiksel zekayı gerektiriyor."KIZLARIYLA GURUR DUYUYORKızlarıyla gurur duyduğunu belirten baba Süleyman Yılmaz, "Ceylan daha 2 yaşında iken komşumuz piyanist Afgan Salayev'in keşfetmesiyle başladı. Biz de onun tavsiyesiyle Aksaray'a geldikten sonra ilkokul 1'inci sınıfta Ceylan'ı müzik eğitimine başlattık. Tabi müzik eğitimine Aksaray Üniversitesi'nden hocalarımız destek oldu. Özellikle yurt dışındaki yarışmalara katılması için her türlü imkanı sağlamaya çalıştık. İki yıl önceki Romanya'daki müzik festivalinde enstrümantal kategoride küçük kızım Ceren keman 1'inci, büyük kızım da piyanoda 2'nci oldu. Diğer bir yarışma da 2019 yılında Paris'te düzenlenen 21'inci Uluslararası piyona yarışmasına Ceylan orada jüri özel ödülünü aldı" diye konuştu.

Kızlarının Bulgaristan'daki yarışmada aile kategorisinde birlikte çalıp ve söyleyerek 3'üncü olduklarını anlatan Yılmaz, "Açıkçası bizi ve ülkemizi gururlandırdılar. Burada kazanacakları eğitim kendileri hayatı boyunca işine yarayacağını, bilgisini, görgüsünü artıracağı kanaatindeyim. Kızlarımın başarılarından sonra pek çok aile evine piyona aldı, kemanla çocuklarına müzik alanında eğitim aldırmaya başladılar. Böyle bir şeye vesile olduğum için açıkçası mutluyum. Aksaray için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum" dedi.?


Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı
Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı

Bulgaristan, Piyanist, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Piyanist ve kemancı kardeşlerin gururlandıran başarısı - Son Dakika

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