Piyano Festivali'ne görkemli açılış

ANTALYA - Bu yıl 20' ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, muhteşem bir gece ile açılış yaptı. Biletleri günler öncesinden tükenen ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış konserini veren Barbaros Büyükakkan ve Symphonic Project, dinleyenlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açılış konuşmasında, Piyano Festivali'nin ülkemiz ve Antalya için bir yüz akı olduğunu vurguladı.

30 Kasım'a kadar dünyaca ünlü, yerli ve yabancı bir çok yıldızı Antalya'da buluşturacak olan 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, geçtiğimiz cumartesi akşamı muhteşem bir gece ile açılış yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festival, ülkemizin başarılı baritonlarından Barbaros Büyükakkan ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project konseri ile başladı.

5 dilde şarkı söyledi

Barbaros, güçlü sesi ve 5 dilde söylediği dünya müzikallerinden, caz standartlarından ve klasikleşmiş Türkçe şarkılardan oluşan geniş repertuvarı ile büyük beğeni topladı.

"Piyano Festivali, ülkemiz ve Antalya'mız için bir yüzakıdır"

Konser öncesi festivalin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,Piyano Festivali'nin ülkemiz ve Antalya için bir yüz akı olduğunu vurguladığı konuşmasında "Antalya'mızın tüm güzelliklerinin yanı sıra; kültür ve sanatta da öncü olması ve uluslararası alanda gücünü her geçen gün arttırması bizim en büyük mutluluğumuzdur. Sanata değer veren, sanatçısına vefa gösteren, kendi kültür mirasına sahip çıkan ve onu en iyi şekilde geleceğe taşıyan daha güzel bir Antalya'yı hep birlikte inşa edeceğimize inanıyor ve 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin güzelliklerle geçmesini temenni ediyorum " dedi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserine Notre Dame de Paris müzikalinin efsane şarkılarından Belle ile başlayan Barbaros şarkıdan önce ' Bana deselerdi ki: 'Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanı, Notre Dame de Paris müzikaline dönüşecek ve sen de bir gün onun en özel eseerlerinden birini Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde söyleyeceksin' asla inanmazdım. Ama şu anda bu sahnedeyim ve bu önemli festivalde olmanın bana ne kadar heyecan verdiğini tarif etmem çok zor. Heyecanımı paylaştığınız için teşekkür ederim' dedi.

Ustalara saygı duruşu

Hemen her eserden önce misafirlerle duygularını paylaşan sanatçı 'Sevdim Bir Genç Kadını' ve 'Lüküs Hayat' şarkılarını seslendirmeden önce, Sevdim Bir Genç Kadını şarkısının sahibi, tangoların unutulmaz sesi Şecaattin Tanyerli ve aynı sahneyi paylaştığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söylediği efsane tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ile olan anılarını anlattı ve şarkıları usta isimlere ithaf etti.

Konserini 'Yiğidim Aslanım' şarkısı ile sonlandıran Barbaros'a şarkı boyunca dinleyicilerden oluşan dev bir koro eşlik etti.

Sanatçı'nın 'Kasım ayında hayatın durduğu bir dakika var ve söylerken bile tüylerim ürperiyor. Atatürk'ün yattığı yer kalbimizdir. Var olduğumuz sürece de orada kalacaktır' sözleri misafirler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yoğun istek üzerine 2 kere bis yapan sanatçı ""Memleketim" ve bir kez daha seslendirdiği "Yiğidim Aslanım" şarkıları ile festivale veda etti.

Gecenin sonunda festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer, Şef Oğuzhan Kavruk ve Barbaros Büyükakan'a teşekkür plaketi ve çiçek verdi.

Unutulmaz bir gece ile açılışını yapan 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali,19 Kasım'da Selim Bölükbaşı ve Symphonic Project konseri ile devam edecek.