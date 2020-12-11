Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor - Son Dakika

MERSİN'de 2 buçuk yaşında otizm teşhisi konulan Cem Görkem Gündoğdu (22) piyano performansı ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Piyano ile yaşama tutunan Görkem'in en büyük hayali ise konservatuvar okumak. Otizmlilerin üniversiteye alınmadığını söyleyen anne Ferda Gündoğdu, "Görkemin en büyük hayali üniversite okumak. Üniversiteler otizmli çocukları almıyor. Birilerinin sesimizi duymasını istiyorum" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Gündoğdu ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Görkem'e 2 buçuk yaşında otizm teşhisi konuldu. Gündoğdu ailesi 3 yaşında rehabilitasyon çalışmalarına başlayan Görkem'i sosyalleşmesi için tiyatro kursuna gönderdi. Görkem, tiyatrodan keyif almayınca ailesi tarafından müziğe yönlendirildi. Piyano kursuna gönderilen Görkem, performansı ile herkesi şaşkına çevirdi. Birçok ünlü piyanistin eserini çalabilen Görkem'in en büyük hayali ise üniversitede konservatuvar okumak.

'PİYANO SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLADI'Oğlunun çok yetenekli olduğunu ve imkan verilmesini isteyen anne Ferda Gündoğdu (41), "Görkem'in ilk teşhisi 2 buçuk yaşında konuldu. 3 buçuk yaşında iken rehabilitasyona başladık. Bir süre bu şekilde devam etti. Müziğe tesadüfen başladık. Yazın okullar kapanınca tiyatroya yönlendirdik. Tiyatrodan keyif almadı. Daha önceden otizmli çocukların org ya da piyano çalmasının yararlı olacağını duymuştum. Görkem'i piyanoya başlattık. Bir süre sonra piyanoda çok yetenekli olduğunu gördük. Müzik öğretmeni piyanoda çok iyi yerlere geleceğini söyleyince devam etmeye karar verdik. Piyano daha fazla sosyalleşmesini sağladı. Beynin iki tarafını çalıştırdığı için otizme iyi geldiğini düşünüyorum. Çevredeki herkes nasıl bu kadar sosyal olduğunu soruyor, ben de müziğe bağlıyorum" dedi.'ÜNİVERSİTELER OTİZMLİ ÇOCUKLARI ALMIYOR'Oğlunun üniversiteye alınması için yetkililerden yardım isteyen anne Ferda Gündoğdu, "Çocuklarımızın keşfedilmesini istiyorum. Çok zekiler, çok yetenekliler, her şeyi yapabilecek kapasitedeler. Görkemin en büyük hayali üniversite okumak. Üniversiteler otizmli çocukları almıyor. Birilerinin sesimizi duymasını istiyorum" diye konuştu.'GÖRKEM'E EĞİTİM VERECEK DÜZEYDE BİR ÖĞRETMEN YOK'Görkem'in yeteneğini keşfeden müzik öğretmeni Anzel Savaş ise şunları söyledi:

"Görkem'le yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. İlk gördüğüm andan itibaren büyük bir hayranlık içindeyim. İlk geldiğinde en fazla notayı biliyordur diye düşünüyordum. Annesi notasını açtı, Görkem çalmaya başlayınca şok geçirdim. Büyük bir hayranlıkla izledim. Şu an Görkem'e eğitim verecek düzeyde öğretmen olduğunu düşünmüyorum. Görkem'i sanatçı kişiliği ile yönetecek insanlara ihtiyaç var. Görkem'i çok güzel yerlerde görebileceğimize inanıyorum. Bunun için herkesten destek bekliyorum"