Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor - Son Dakika

Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor

11.12.2020 09:42
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor, System.String[]

MERSİN'de 2 buçuk yaşında otizm teşhisi konulan Cem Görkem Gündoğdu (22) piyano performansı ile herkesi kendine hayran bırakıyor.

MERSİN'de 2 buçuk yaşında otizm teşhisi konulan Cem Görkem Gündoğdu (22) piyano performansı ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Piyano ile yaşama tutunan Görkem'in en büyük hayali ise konservatuvar okumak. Otizmlilerin üniversiteye alınmadığını söyleyen anne Ferda Gündoğdu, "Görkemin en büyük hayali üniversite okumak. Üniversiteler otizmli çocukları almıyor. Birilerinin sesimizi duymasını istiyorum" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Gündoğdu ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Görkem'e 2 buçuk yaşında otizm teşhisi konuldu. Gündoğdu ailesi 3 yaşında rehabilitasyon çalışmalarına başlayan Görkem'i sosyalleşmesi için tiyatro kursuna gönderdi. Görkem, tiyatrodan keyif almayınca ailesi tarafından müziğe yönlendirildi. Piyano kursuna gönderilen Görkem, performansı ile herkesi şaşkına çevirdi. Birçok ünlü piyanistin eserini çalabilen Görkem'in en büyük hayali ise üniversitede konservatuvar okumak.

'PİYANO SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLADI'Oğlunun çok yetenekli olduğunu ve imkan verilmesini isteyen anne Ferda Gündoğdu (41), "Görkem'in ilk teşhisi 2 buçuk yaşında konuldu. 3 buçuk yaşında iken rehabilitasyona başladık. Bir süre bu şekilde devam etti. Müziğe tesadüfen başladık. Yazın okullar kapanınca tiyatroya yönlendirdik. Tiyatrodan keyif almadı. Daha önceden otizmli çocukların org ya da piyano çalmasının yararlı olacağını duymuştum. Görkem'i piyanoya başlattık. Bir süre sonra piyanoda çok yetenekli olduğunu gördük. Müzik öğretmeni piyanoda çok iyi yerlere geleceğini söyleyince devam etmeye karar verdik. Piyano daha fazla sosyalleşmesini sağladı. Beynin iki tarafını çalıştırdığı için otizme iyi geldiğini düşünüyorum. Çevredeki herkes nasıl bu kadar sosyal olduğunu soruyor, ben de müziğe bağlıyorum" dedi.'ÜNİVERSİTELER OTİZMLİ ÇOCUKLARI ALMIYOR'Oğlunun üniversiteye alınması için yetkililerden yardım isteyen anne Ferda Gündoğdu, "Çocuklarımızın keşfedilmesini istiyorum. Çok zekiler, çok yetenekliler, her şeyi yapabilecek kapasitedeler. Görkemin en büyük hayali üniversite okumak. Üniversiteler otizmli çocukları almıyor. Birilerinin sesimizi duymasını istiyorum" diye konuştu.'GÖRKEM'E EĞİTİM VERECEK DÜZEYDE BİR ÖĞRETMEN YOK'Görkem'in yeteneğini keşfeden müzik öğretmeni Anzel Savaş ise şunları söyledi:

"Görkem'le yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. İlk gördüğüm andan itibaren büyük bir hayranlık içindeyim. İlk geldiğinde en fazla notayı biliyordur diye düşünüyordum. Annesi notasını açtı, Görkem çalmaya başlayınca şok geçirdim. Büyük bir hayranlıkla izledim. Şu an Görkem'e eğitim verecek düzeyde öğretmen olduğunu düşünmüyorum. Görkem'i sanatçı kişiliği ile yönetecek insanlara ihtiyaç var. Görkem'i çok güzel yerlerde görebileceğimize inanıyorum. Bunun için herkesten destek bekliyorum"


Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor
Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor

Üniversiteler, Üniversite, Gündoğdu, Otizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi
Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar         
09:07
Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu         
08:39
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi         
08:03
Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor         
07:32
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 09:52:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyano performansı ile kendine hayran bırakan Görkem, konservatuvara girmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei