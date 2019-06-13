Son Dakika Haberleri: "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
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"Piyanonun 4 Silahşörü" konseri

2 saat önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluştu
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki konserde dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle konserler veren üç büyük piyanist, George-Emmanuel Lazaridis, Janis Vakarelis ve Cyprien Katsaris ile Türk piyanist Zeynep Üçbaşaran sanatseverlerle buluştu.
"Piyanonun 4 Silahşörü" konserinde Richard Wagner'in Tannhauser Uvertürü, Antonio Vivaldi'nin İlkbahar Konçertosu, George Bizet'in Carmen Fantezisi, Franz Liszt'in Macar Rapsodisi, Mikis Theodorakis'in Zorba Süiti gibi klasik müziğin bilinen eserleri 4 piyanistin renkli ve coşkulu yorumlarıyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:56 Kaynak: AA
İstanbul, Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Güncel
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