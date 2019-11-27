Son Dakika Haberleri: Piyanonun 'altın kızı' Nil Göksel Viyana'dan birincilikle döndü
Son Dakika Magazin Piyanonun 'altın kızı' Nil Göksel Viyana'dan birincilikle döndü - Son Dakika Magazin

Piyanonun 'altın kızı' Nil Göksel Viyana'dan birincilikle döndü

6 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'na Antalya'dan katılan 8 yaşındaki Nil Göksel, kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

Piyanonun 'altın kızı' Nil Göksel Viyana'dan birincilikle döndü, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'na Antalya'dan katılan 8 yaşındaki Nil Göksel, kendi yaş kategorisinde birinci oldu.


Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, piyano eğitimine iki yıl önce Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda başlayan ve Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Göksel, 22-24 Kasım'da gerçekleştirilen yarışmaya katıldı.


Çeşitli yaş gruplarından 16 ülkenin piyanistlerinin yer aldığı yarışmada, Göksel kendi yaş kategorisinde birincilik elde etti.


Aynı yarışmaya Antalya'dan katılan İpek Kara da ikinci sırada yer aldı.


Nil Göksel'in başarı tablosu


"Piyanonun altın kızı" olarak nitelendirilen Göksel, daha önce de Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması"nda, İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "14. Uluslararası Pera Piyano Festivali'nde, İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde ve 17. Uluslararası Viva-Music" yarışmasında kendi kategorisinde birincilikler elde etti.

Avusturya, Antalya, Viyana, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:03 
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