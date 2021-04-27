Piyanonun genç yetenekleri uluslararası alanda başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika

Piyanonun genç yetenekleri uluslararası alanda başarıdan başarıya koşuyor

27.04.2021 11:01
Piyanonun genç yetenekleri uluslararası alanda başarıdan başarıya koşuyor, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan 10 yaşındaki Beren Zehra Güllü ile 8 yaşındaki Meriç Demircioğlu, piyanoda uluslararası birçok müzik yarışmasından dereceyle döndü.

Gaziantep'te yaşayan 10 yaşındaki Beren Zehra Güllü ile 8 yaşındaki Meriç Demircioğlu, piyanoda uluslararası birçok müzik yarışmasından dereceyle döndü.

Matematik öğretmeni annesi Aslıhan Güllü'nün, 6 yaşında piyanoyla tanışmasını sağladığı Beren Zehra Güllü, Ukraynalı piyano eğitmeni Renata Popovych Çavdar'ın desteğiyle bu alanda kendini geliştirmeye devam ediyor.

Salgın öncesi İspanya'nın Tenerife Adası'nda 29 Ekim 2019'da düzenlenen Stars At Tenerife Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik elde eden Güllü, son olarak 20-25 Nisan 2021'de Almanya'da 20 ülkeden 200 çocuğun katılımıyla çevrim içi düzenlenen "Müziğin havai fişekleri" yarışmasında birinci oldu.

Elde ettiği uluslararası arenadaki derecelerle adından sıkça söz ettiren Güllü, ağustos ayında da İzmir'de "Mozart Akademi Uluslararası Piyano" adlı yarışmaya katılacak.

Güllü, bu yarışmada da derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Beren Zehra Güllü, AA muhabirine, piyanoyu çok sevdiğini anlatırken, salgın öncesi birçok farklı ülkede düzenlenen yarışmalarda derece elde etmesinin sevincini yaşadığını ifade etti.

Güllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle piyanoya daha çok ilgi duymaya başladığını kaydetti.

Haftada bir kez piyano dersi aldığını bildiren Güllü, "Salgın nedeniyle sevdiklerimle görüşemememin acısını piyano çalarak hafifletiyorum. Derslerimi de aksatmıyorum. En son 20-25 Nisan 2021'de Almanya'da 20 ülkeden 200 çocuğun katılımıyla düzenlenen 'Müziğin havai fişekleri' yarışmasında birincilik elde ettim. İleride kariyerimi şekillendireceğim. Piyano çalmaya ileri ki hayatımda da devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Müzik hayatımda hep var olacak"

Babasının müzisyen olması nedeniyle piyano ile 6 yaşında tanışan 8 yaşındaki Meriç Demircioğlu ise salgın öncesi Rusya, Almanya, Ukrayna, Kanada, İtalya ve İspanya'da düzenlenen yarışmalarda derece elde etti. Demircioğlu, ailesi ve ülkesini uluslararası arenada temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Meriç Demircioğlu, babasının da müzisyen olması nedeniyle müziğe ilginin olduğunu söyledi.

Piyanoya 6 yaşında başladığını ve uluslararası birçok yarışmalara katıldığını anlatan Demircioğlu, "Ailem ve ülkemi uluslararası arenada temsil ettiğim için mutluyum. Babam ud müzisyeni, ondan etkilendim ve piyano yeteneğimi keşfettim. Müzik hayatımda hep var olacak. Başka bir meslek edinsem bile müzik hayatımda hep olacak. Çevremdeki arkadaşlarım beni 'dünya birincisi' diye çağırıyor. Benden etkilenip piyanoya başlayan arkadaşlarım oldu." dedi.

"Çocuklar, pes etmiyor, disiplinli çalışıyor"

Ukraynalı piyano eğitmeni Renata Popovych Çavdar da yaklaşık 9 yıldır Gaziantep'te çocuklara piyano eğitimi verdiğini söyledi.

Şu anda eğitim verdiği Güllü ve Demircioğlu'nun çok çalışkan olduğunu ifade eden Çavdar, "Çocuklar, pes etmiyor, disiplinli çalışıyor. Haftada bir gün eğitimimiz var fakat çocuklar evde ayrıca piyano çalışıyor. İki çocuğun da kulağı çok sağlam. Nota okumayı daha hızlı gerçekleştiriyor. Çocukların her dönemde piyano çalmasını istiyorum. Yarışmalar çocuklar için hedef oluyor." diye konuştu.

Çavdar, Beren'in yaklaşık iki ay sonra İzmir'de "Mozart Akademi Uluslararası Piyano" adlı yarışmaya katılacağını, Meriç'in ise İsviçre'de bir davet aldığını ve yarışmaya katılmak istediğini en önemlisi de ağustos ayında Bodrum'da Gümüşlük festivaline katılacağını sözlerine ekledi.

Gaziantep, Meriç, Müzik, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Piyanonun genç yetenekleri uluslararası alanda başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika


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