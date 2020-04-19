Piyanonun 'harika çocuğu' İlyun Bürkev salgına karşı müzikle umut verecek

Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de korku ve umutsuzluk ikliminin ağır bastığı günlerde, 11 yaşındaki İlyun Bürkev, ikinci klasik müzik bestesiyle 23 Nisan'da çocuk akranlarına umut aşılamayı hedefliyor.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve Devlet Sanatçısı unvanına sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın "veliahdım" olarak nitelendirdiği harika çocuk İlyun Bürkev, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İnstagram hesabı üzerinden canlı olarak piyano resitali verecek ve koronavirüs salgınından ilham alarak herkese umut aşılamak üzere hazırladığı "Hope for Future" (Geleceğe Umut) isimli bestesini Gülsin Onay'ın instagram hesabı üzerinden çalacak.