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Piyanonun 'harika çocuğu' İlyun Bürkev salgına karşı müzikle umut verecek
6 saat önce
Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir korku ve umutsuzluk ikliminin ağır bastığı günlerde, 11 yaşındaki İlyun Bürkev, ikinci klasik müzik bestesiyle 23 Nisan'da çocuk akranlarına umut aşılamayı hedefliyor.
Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir korku ve umutsuzluk ikliminin ağır bastığı günlerde, 11 yaşındaki İlyun Bürkev, ikinci klasik müzik bestesiyle 23 Nisan'da çocuk akranlarına umut aşılamayı hedefliyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:03
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