Piyanonun 'harika çocuğu' İlyun Bürkev salgına karşı müzikle umut verecek

Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir korku ve umutsuzluk ikliminin ağır bastığı günlerde, 11 yaşındaki İlyun Bürkev, ikinci klasik müzik bestesiyle 23 Nisan'da çocuk akranlarına umut aşılamayı hedefliyor. View on euronews